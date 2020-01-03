رسميًا.. الأهلي يعقد اتفاقية توءمة مع الوحدة السعودي | تفاصيل

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن عقد اتفاقية توءمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدة السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانا رسميا عن ابرام اتفاقية توءمة بين الفريقين.



وأشار البيان إلي أن الطرفين اتفقا على عقد اتفاقية توءمة وأن تستكمل التفاهمات في باقي الاتفاقية الشهر القادم حيث يهدف الناديان الي نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي.



وكان وفد النادي الأهلي يضم اللواء خالد ابوزينه المدير الاداري للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ونور عطية المدير الفني لقطاع الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، وحسن حصري المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة.

