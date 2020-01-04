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أخبار البلد

«اختفاءات رجل المقابر».. مجموعة قصصية للقاص عرفة محمد أحمد

السبت 04/يناير/2020 - 03:28 ص
اختفاءات رجل المقابر
اختفاءات رجل المقابر
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قسم الأخبار
صدرت المجموعة القصصية «اختفاءات رجل المقابر» للزميل الصحفي والقاص عرفة محمد أحمد، عن دار «لمحة للنشر والتوزيع».

المجموعة الصادرة حديثًا تتكون من 12 قصة قصيرة عن شخصيات مختلفة وعوالم تمزج الواقع بالفنتازيا والخيال، ويعتمد الكاتب فيها على «الحكيّ».

ومن المقرر أن تشارك المجموعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، والمقرر انطلاقها 22 يناير الجاري.
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