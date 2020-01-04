إيران تتوعد بالانتقام لمقتل قاسم سليماني.. حفتر يعلن التعبئة الشاملة لصد أي غزو تركي.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تداعيات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وتابعت إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير حليفة حفتر "النفير والجهاد" للتصدي لأي تدخل تركي في الأراضي الليبية.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب دعت إلى اجتماع طارئ اليوم الأحد، لبحث الإجراءات اللازمة، تجاه التصعيد التركي، على خلفية قرار البرلمان التركي الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي المصري. وقال كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، إن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطي، باعتبار أن تركيا عضو بالحلف، لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية، وتهديدها للسلم والأمن في منطقة المتوسط.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي اغتيل بضربة أمريكية في بغداد، كان يجب أن يُقتل «قبل سنوات عدة». وجاء في سلسلة تغريدات أطلقها الرئيس الأمريكي أن «الجنرال قاسم سليماني قَتل أو أصاب آلاف الأميركيين بجروح بالغة على فترة طويلة، وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير.. لكنه سقط!». وقال ترامب إن قاسم سليماني كان يخطط لقتل العديد من الأمريكيين، كما أنه مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن قتل الملايين.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن مجلس الأمن القومي الإيراني توعده بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وجاء في بيان للمجلس أن "الهجوم على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة". وأضاف البيان، الصادر عن المجلس عقب اجتماع طارئ عقده إثر مقتل سليماني، أن على الأميركيين أن "يترقبوا انتقامًا قاسيًا في الوقت والمكان المناسبين".



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عين أمس إسماعيل قآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، وقال علي خامنئي: “أوكل مهمّة قيادة قوّة القدس في الحرس الثوري لإسماعيل قاآني الذي رافق طوال أعوام مديدة قاسم سليماني في قوّة القدس وخدم معه في المنطقة”.



وبحسب موقع "24" الإخباري، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في كلمة له، أمس الجمعة، "النفير والجهاد" لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر "نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا في ما بيننا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، وعلى كل ليبي حر حمل السلاح، رجالًا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا". وأضاف أن "العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واستعباد شعبنا من جديد، وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي، أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا".



دوليًا، ذكرت صحيفة "البيان" أن شخصًا لقي حتفه وأصيب عدد آخر أمس الجمعة في هجوم بسكين بمدينة فيلجوف القريبة من باريس. وبحسب الشرطة المحلية، فإن دوافع الرجل لم تكن واضحة، ولم يعرف السبب الرئيسي وراء فعلته.



وقالت صحيفة "الخليج" إن كوريا الشمالية حذرت من أن «أي محاولة لانتهاك كرامة البلاد وبقائها تجب مواجهتها بضربة فورية وقوية»، داعية إلى بذل جهود شاملة لبناء قدرات عسكرية «لا تقهر» واقتصاد قوي. وقالت الجريدة الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية «رودونج شينمون»: إن «العمل الذي ينتهك كرامتنا وبقائها يجب أن يقابل بضربة فورية وقوية». وتابعت: «يجب علينا الحفاظ على قوة عسكرية لا تقهر، والعمل على تعزيزها حتى لا يجرؤ أحد على التفكير في استخدام القوة العسكرية ضدنا».



وبحسب موقع "24"، استمر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة بشأن كيفية المضي قدمًا في إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب. ومع عودة المشرعين من عطلة استمرت أسبوعين، لم يتضح بعد كيف ستبدأ المحاكمة. واتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين في المجلس بـ"التردد" باختيار عدم إرسال لائحة الاتهام على الفور إلى مجلس الشيوخ بعد التصويت على مساءلة ترامب في ديسمبر الماضي.