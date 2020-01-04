AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

16 يناير.. آخر موعد لاستلام قطع الأراضي بسوهاج الجديدة

السبت 04/يناير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أكد المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تخصيص يومي الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري، والخميس الموافق 16 يناير، لمن تخلف عن استلام الأراضى المتميزة بالمدينة فى المواعيد المقررة.

وأضاف عبد الرحيم، أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانًا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 /7 /2016، و11 /11 /2017، و21 /4 /2018، و22 /9/ 2018 ، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 /1 /2020، وحتى يوم الخميس 16 /1 /2020.

وذكر أنه، سيتم تسليم القطع من 100 : 120، يوم الأربعاء 1 /1 /2020، والقطع من 121 : 140، يوم الخميس 2 /1 /2020، والقطع من 141 : 160، يوم الأحد 5 /1 /2020، والقطع من 161 : 180، يوم الإثنين 6 /1 /2020، والقطع من 181 : 200، يوم الأربعاء 8 /1 /2020، والقطع من 201 : 220، يوم الخميس 9 /1 /2020، والقطع من 221 : 240، يوم الأحد 12 /1 /2020، والقطع من 241 : 260، يوم الإثنين 13 /1 /2020، والقطع من 261 : 278، يوم الثلاثاء 14 /1 /2020.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد استعرض ما تم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة بالصعيد خلال عام 2019، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار متابعة ما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك، بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: شملت المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بمدن (ناصر الجديدة"غرب أسيوط" - قنا الجديدة – المنيا الجديدة - أخميم الجديدة – ملوي والفشن الجديدتين –– أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة –– طيبة الجديدة) بعدة محافظات بالصعيد ، مؤكدا أن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة ، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضخ حاليا استثمارات بالمليارات فى مدن الصعيد الجديدة، لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحد .. تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا بمدينة بدر

لإسكان: الأحد.. تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمدينة السادات

تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والأكثر تميزا بمدينة العبور الجديدة.. 5 يناير المقبل

الإسكان: بدء تسليم أراضي عمارات متميزة بمدينة سوهاج الجديدة 1 يناير

بدء صب الخرسانة لـ512 وحدة إسكان متميز بمدينة الفشن الجديدة

12 يناير.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر

ترشيحاتنا

الكوبري غرق في الترعة.. أهالي شبرا النملة: مش عارفين نروح أراضينا وندفن موتانا.. فيديو

من 30 سنة.. صورة نادرة لـ تركي آل شيخ في طفولته

حكم إطالة الدعاء قبل السلام في الصلاة.. نهى عنها النبي بهذه الحالة

شاهد لحظة وصول جثمان الإعلامية نجوى القاسم إلى لبنان.. وتأكيد سبب الوفاة

كعبة قصاد فتاوى الدين ..الشيخ أحمد الشريف استعان به القضاة وقرار خاص من الرئيس جمال عبدالناصر

فيديوجراف| مواجهات أمريكا وإيران.. ماذا حدث في العراق خلال أسبوع؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران