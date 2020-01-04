رفع مستوى الخدمات المقدمة بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات أسوان وإدفو.. صور

قامت مستشفى أسوان الجامعى بتعزيز وحدات الغسيل الكلوى بالأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية وأيضًا الأطباء المدربين بالكفاءة المطلوبة من أجل تقديم الرعاية والعناية الطبية لمرضى الفشل الكلوي فى الفترة الأخيرة على الوجه الأكمل .





ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة العبيدى رئيس قسم الباطنة والكلى بمستشفى أسوان الجامعى خلال الإجتماع الشهرى لمناظرة الحالات المستعصية وذلك لخدمة المرضى تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بالجامعة بأنه نظرًا لمشاكل ومضاعفات أمراض الكلى والأمراض التى تصاب بها السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل سواء أمراض حادة أو مزمنة ومنها أمراض الكلى الناتجة عن أمراض السكر والضغط والأمراض المناعية أثناء الحمل ومتابعتها جيدًا والحفاظ على سلامة الأم وسلامة الجنين سيتم إفتتاح عيادية لرعاية مريضات الفشل الكلوى بالمستشفى قريبًا .





وقالت هالة العبيدى أنه سيتم التعاون بين قسم النساء والتوليد بالمستشفى وقسم الكلى بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور حسين شعيشع أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة، والدكتورة غادة القنيشى أستاذ الباطنة والكلى ورئيس وحدة الكلى بجامعة المنصورة لتحقيق هذا الغرض حيث أن هذه التجربة الرائدة إنطلقت من قسم الباطنة بمستشفى أسوان الجامعى بهدف العمل على تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ونقل الخبرات لشباب الأطباء.





وبالتوازي مع ذلك شهدت وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إدفو العام إفتتاح وحدة التداخلات الكلوية لتحقيق الرعاية المطلوبة لمريضات الفشل الكلوى الحوامل وولادتهن بنجاح حيث تقدم وحدة الكلى بإدفو خدمات متميزة ، بجانب كفاءة وحدة التداخلات التى تتيح تركيب القسطرة .



