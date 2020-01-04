بسلة ولحمة ورز.. وجبة بايتة السبب في تسمم 22 مواطنا بالإسماعيلية

قالت مصادر طبية إنه أذن بالخروج لـ 20 مصابا بالتسمم، وخضوع اثنين آخرين للإسعافات والعلاج اللازم على إثر تناول وجبة غذاء "بايتة" منذ أول أمس عبارة عن بسلة ولحمة وأرز.



أصيب 22 مواطنا بينهم أطفال من أسرة واحدة بمنطقة أبو بلح التابعة لدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم وإسعافهم.



تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مستشفى السماعيلية العام بوصول 22 مصابا بينهم أطفال من عائلة واحدة بمنطقة أبو بلح بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذاء فاسدة.



وعلى الفور انتقل للمستشفى القيادات الأمنية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور السيد عبد الجواد مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام وأشرفا على علاج المصابين وإسعافهم.



وقال مصدر طبى إن مستشفى الإسماعيلية العام استقبل كلا من سيف علاء عيد 4 أعوام ومحمود نصار 4 أعوام ويوسف محمود عيد 3 أعوام وياسمين محمود عيد عام ومحمد محمد عبدالهادى عام وجنى محمود عيد 7 أعوام وملك محمود عيد 10 أعوام وفاطمة محمد محمد 5 أعوام وأسماء عيد السيد 27 عاما وهناء عيد السيد 35 عاما ومنى احمد السيد 30 عاما وميادة رمضان السيد 29 عاما وعواطف سليمان اسماعيل 50 عاما وكريمة محمد ابراهيم 47 عاما وأحمد عبدالمحسن حسن 6 أعوام وسلمى عبدالمحسن حسن عامين ومنصورة عيد السيد 35 عاما وصباح عيد السيد 35 عاما وأحمد نصار عيد 3 أعوام وسيد نصار عيد 3 أعوام ومحمد نصار عيد 12 عاما وصلاح نصار عيد 10 أعوام، مصابين بنزلة معوية وتسمم، بسبب تناولهم وجبة غذاء فاسدة، مما أدى إلى إصابتهم بحالة أعياء شديدة وقيء.



وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام إنه تم تقديم جميع الخدمات والإسعافات اللازمة للمصابين وتم خروج 20 حالة تحسنت بينما مازال هناك حالتين تحت الملاحظة.



وتفقد الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يرافقه الدكتور السيد عبدالجواد مدير عام مستشفى الإسماعيلية العام وحدة عمليات القلب وعدد من أقسام المستشفى والتقيا بعدد من أهالى المرضى.