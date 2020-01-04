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حوادث

السيطرة على حريق بـ محل موبايلات في بني سويف

السبت 04/يناير/2020 - 02:05 م
السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بـمحل موبايلات في بني سويف
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محمد عبد الحليم
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من إخماد حريق داخل محل للموبايلات، ومنعت امتداد النيران إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة، حيث تبين أن النيران أتت على محتويات المحل بالكامل، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بنشوب حريق سنترال خاص «محل موبايلات» بقرية قاي دائرة المركز دون إصابات أو وفيات.

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة اهناسيا، وقوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء لمكان البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من الفحص والمعاينة، نشوب الحريق بمحل للموبايلات بمساحة حوالي 3 أمتار في 4 أمتار تقريبًا، ملك «مصطفى. ح. م» 33 عاما، حاصل على دبلوم، ونتج عن الحريق احتراق المحل بالكامل، وجار تقدير قيمة التلفيات.

وبسؤال مالك المحل، قرر أنه علم من الجيران باشتعال النيران داخل المحل خلال غلقه، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، أدى لاشتعال النيران، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الحريق للمعاينة والوقوف على أسبابه.
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