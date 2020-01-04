بسبب عقب سيجارة.. انفجار إسطوانة غاز بعقار ببولاق الدكرور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انفجار إسطوانة غاز داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور؛ حيث تبين أن حريقا محدودا بكمية من المخلفات أدى لـ انفجار الإسطوانة.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق أعلي سطح منزل ببولاق الدكرور وانفجار اسطوانة غاز، انتقلت علي الفور قوات الأمن والحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي العقار ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو تلفيات.





شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن حريق نشب أعلي عقار نتيجة إلقاء عقب سيجارة علي بعض المخلفات من الأوراق والأخشاب ما أدي لانتشار النيران بسرعة كبيرة وامتدت النيران إلي اسطوانتي غاز كانتا متواجدتين أعلى السطح فانفجرت أحداهما دون إصابات أو وفيات.



