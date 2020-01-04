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حوادث

الدستورية العليا: لا يجوز لوزير الزراعة حل الجمعيات التعاونية

السبت 04/يناير/2020 - 06:01 م
صورة أرشيفية - المحكمة
صورة أرشيفية - المحكمة الدستورية
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محمد زهير
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، أن لا يجوز حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من وزير الزراعة.

جاء ذلك فى الحكم الصادر بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية.

والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.
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