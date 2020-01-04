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فن

موعد طرح ألبوم سيلينا جوميز الجديد

السبت 04/يناير/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
بدأ العد التنازلي لصدور البوم Rare للمغنية الأمريكية سيلينا جوميز ، والذي سيطرح يوم 10 يناير المقبل، وسط تأهب كبير من جمهورها حول العالم.

وبدأت سيلينا جوميز الترويج لالبومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 13 ديسمبر الماضي، بنشرها صورة من داخل الاستديو.

ويعد ذلك الالبوم السادس في مشوار سيلينا جوميز الفني بعد البومها الاخير Stars Dance الذي طرح في 2013.

وطرحت سيلينا جوميز شهر اكتوبر الماضي اغنية lose you to love me وlook at her now اللتين حققتا نجاحا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية بموقع يوتيوب.
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