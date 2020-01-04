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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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توك شو

صباح البلد يواصل متابعة احتفالات الدولة بـ ذوي الهمم في حلقة الغد

السبت 04/يناير/2020 - 07:54 م
صباح البلد
صباح البلد
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قسم التوك شو
يواصل برنامج «صباح البلد» الذي يذاع على قناة «صدى البلد» غدا الاحد، متابعة احتفالات الدولة بمختلف أجهزتها بأصحاب الهمم ، حيث يعرض غدا احتفالية لتكريم ذوى الهمم فى الجيزة و يتخللها عروضا فنية وترفيهية تظهر قدرات الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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