أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور | وجيرارد مُصمم على ضم مصطفى محمد

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :قرر مجلس إدارة الكرة بنادي الزمالك معاقبة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد حصوله على إنذار بدون داعٍ في لقاء أسوان الأخير ببطولة الدوري.فاز فريق الزمالك لشباب كرة اليد ببطولة كأس مصر لمواليد 2003 بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه سبورتنج السكندري بصعوبة وبفارق هدف واحد 27-26."هو طارق حامد انطرد ليه"، هكذا بدأ مرتضي منصور حديثه على حكم مباراة الزمالك وأسوان.شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بسبب مباراة الزمالك وأسوان.مازال ستيفن جيرارد، المدير الفني لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي، مصممًا على استقدام المهاجم الشاب مصطفى محمد نجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.كشف أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز جناح أيمن الزمالك السابق، حقيقة طلب اللاعب العودة إلى القلعة البيضاء.