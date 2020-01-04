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رياضة

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور | وجيرارد مُصمم على ضم مصطفى محمد

السبت 04/يناير/2020 - 10:36 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

الزمالك يقرر معاقبة التونسي فرجاني ساسي | تفاصيل

قرر مجلس إدارة الكرة بنادي الزمالك معاقبة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد حصوله على إنذار بدون داعٍ في لقاء أسوان الأخير ببطولة الدوري.


الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور


فاز فريق الزمالك لشباب كرة اليد ببطولة كأس مصر لمواليد 2003 بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه سبورتنج السكندري بصعوبة وبفارق هدف واحد 27-26.


طارق حامد انطرد ليه | مرتضى منصور: حكم مباراة الزمالك وأسوان شتم اللاعب


"هو طارق حامد انطرد ليه"، هكذا بدأ مرتضي منصور حديثه على حكم مباراة الزمالك وأسوان.


مرتضى منصور مهاجمًا جمال الغندور: حكم مباراة الزمالك كاتب على صفحته الأهلي هو الحياة


شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بسبب مباراة الزمالك وأسوان.



جيرارد مُصمم على ضم نجم الزمالك


مازال ستيفن جيرارد، المدير الفني لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي، مصممًا على استقدام المهاجم الشاب مصطفى محمد نجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



محامي حمدي النقاز يكشف لـ صدى البلد حقيقة طلب اللاعب العودة إلى الزمالك



كشف أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز جناح أيمن الزمالك السابق، حقيقة طلب اللاعب العودة إلى القلعة البيضاء.

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