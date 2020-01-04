فتاة المنصورة ضحية التحرش تخرج عن صمتها وتحسم أمر تنازلها عن المحضر.. فيديو

نفت، زهرة الضحية المتحرش بها بالمنصورة، والمعروفة إعلاميا بـ فتاة المنصورة، تنازلها عن المحضر المحرر فى الواقعة.



وأوضحت زهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"لم أتنازل عن المحضر، معقبة:"لم أر المتهمين الحقيقيين وهو الأمر الذى فهم على أنه تنازل ولكنى لم أسحب المحضر المحرر فى الواقعة".



وكان قد أكد مصدر بمديرية أمن الدقهلية أن الفتاتين المتحرش بهما في واقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة بالمنصورة، توجهتا إلى النيابة لإنهاء إجراءات التنازل عن المحضر المحرر في الواقعة مضيفا أن الفتاتين رغبتا في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين.

