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أخبار العالم

للمتباكين على سليمانى أرحلوا عننا.. إعلامية تكشف الوجه الآخر لعملاء إيران بالكويت

الأحد 05/يناير/2020 - 09:38 ص
قاسم سليمانى
قاسم سليمانى
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مـــيـــــس رضـــــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الباحثة في الشؤون الإيرانية وملف الجماعات الإسلامية؛ إن مقتل الإرهابي قاسم سليمانى كشف عن الوجه الآخر لأذناب المجوس على أرض الكويت المتباكين على الإرهابي سليمانى، ليعلنوا صراحة انتماءهم لإيران وليس الكويت.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تمزيق الوحدة الوطنية يكون من خلال هؤلاء الإيرانيون الذين تجنسوا بالكويتية وأعلنوا انتماءهم صراحة لولايه السفية الإيراني ويمجدون الإرهابي قاسم سليماني، الذي تلطخت يديه بدماء الأبرياء والشهداء، فكيف يدعمون متورطين قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية في دول المنطقة ويطلقون عليهم لقب "شهداء".

وتابعت: "فكم من طفل قُتل في سوريا وكم من امرأة عفيفة اغُتصبت فى العراق وتركستان وتفجيرات إرهابية نُفذت في دولنا العربية والخليجية بطلب من المقبور قاسم سليماني، الذى شارك في عمليات إرهابية ضد الكويت ومنها محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح واختطاف طائرة الجابرية وكاظمة، إضافة إلى خلية العبدلى، التى خططت لهجمات إرهابية بالدولة الخليجية.

ووجهت "الرشيد"، رسالة نارية إلى نواب إيران فى مجلس الأمة الكويتى المتباكين من أبواق إيران وعملائهم داخل الكويت وحزب الله الكويتي، قائلة: "أذكركم بتصريح سابق للسفير الإيرانى بالكويت "نوابنا تسعة داخل مجلس الأمة الكويتى"، وهم الذين غردوا عبر تويتر تغريدات نعوا فيها قاسم سليمانى وأطلقوا عليه لقب الشهيد، أقول لهم إن لم تستحوا فأفعلوا ما شئتم .. طيح الله حظكم يا خونة الكويت لا ولاء ولا انتماء .. إذا تريدون إيران مع السلامة وارحلوا عننا وغير مأسوفين عليكم.. ولولا خونة الداخل ما تجرأ علينا عدو الخارج".

واستنكرت "الرشيد"، التغريدات التى أطلقها بعض الكويتيين وهم في حالة بكاء وصراخ وتهديد ووعيد لمقتل الإرهابي قاسم سليمانى، متسائلة: "أين دور إدارة الجرائم الإلكترونية ووزارة الداخلية الكويتية لرصد هؤلاء والتصدى لهم؟".

ونقلت "الرشيد"، تغريدة لأحد قيادات حزب الله الكويتى وهو نائب بمجلس الأمة واستنكرت ما جاء بها، إذ قال فيها "استهداف قاسم سليماني هو استهداف للحشد الشعبي واغتيال من حمى المنطقة من داعش وجند نفسه للدفاع عن القدس موجعا الصهاينة هذه إحدى حماقات الرئيس الأمريكى التى قد تتدخل المنطقة في صراعات لا نهاية..)، مشيرة إلى أن إيران هى من تتدخل في الشأن العربي وتفتعل الأزمات لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وزادت: كيف يقال عن سليمانى أنه جند نفسه لخدمة القدس وهو ظل يقتل المسلمين فى الوطن العربي والإسلامى طيلة 30 عاما، كما أن حقيقة الحشد الشعبى هم إرهابيين موالين لإيران فضلا عن إيواء إيران لداعش وتمركزهم بمدينة تبريز الإيرانية.
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