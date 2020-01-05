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محافظات

هبوب رياح باردة في سيناء.. والكثبان الرملية تعوق الطرق

الأحد 05/يناير/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تشهد محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، نشاط زائد للرياح صاحبها شعور بانخفاض شديد فى درجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي رغم السطوع الشمسي.

واضطر المواطنون إلى الخروج للأسواق لشراء احتياجات الأسرة خاصة في المدن، كما ذهب الطلاب إلى لجان الامتحان خاصة الكليات، بينما قلت الحركة في الشوارع بصورة ملحوظة.

وبدأ انعكاس حالة الطقس بمحافظة شمال سيناء منذ الصباح الباكر حيث شهدت الطرق تراكم الكثبان الرملية نتيجة شدة هبوب الرياح، مما أدى إلى السير بحذر شديد على الطرق وخاصة على الطرق الرئيسية في مختلف مراكز ومدن المحافظة من قبل سائقي السيارات.

ووجه اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ، رؤساء المدن، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة في إطار الاستعداد لموسم الشتاء.

وشدد اللواء شوشة، على المتابعة المستمرة والاتصالات الدائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية لرصد أي تغيرات عند هطول الأمطار لمتابعة حركة السيول وقت حدوثها.
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