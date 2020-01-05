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برلمان

نائب: تنفيذ قرارات البرلمان الليبي يحقق الأمن والاستقرار داخل ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 04:01 م
النائب عمرو صدقى
النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي تكفل تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومواجهة التهديدات التركية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا والتي تستهدف شعوب المنطقة عن طريق التدخل العسكري لفرض النفوذ والتدخل السافر في شئون سيادة الدول العربية والدول المجاورة باستخدام سلاح التهديدات العسكرية.

وطالب " صدقى " فى بيان أصدره اليوم المجتمع الدولى بأسره خاصة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية تقديم الدعم والمساندة لمجلس النواب لتنفيذ القرارات التى اتخذها فى جلسته الطارئة وايضا تقديم الدعم العسكرى للجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة مرتزقة ودواعش رجب طيب أردوغان من غزو واحتلال ليبيا.

كما ناشد الشعب الليبي الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف مؤسساته الشرعية وفى مقدمتها مجلس النواب الليبي والجيش الوطنى لمواجهة أطماع السلطان العثمانى المهووس فى النفط الليبي وثروات شعبها لنهبها.

معربا عن ثقته التامة فى قدرة ليبيا بمؤسساتها الشرعية وجيشها الوطنى وشعبها البطل فى الخروج من هذه الأزمة الراهنة وتحقيق أكبر انتظار لإفشال محاولات أردوغان من احتلال وغزو دولتهم.

وأعلن النائب عمرو صدقى تأييده التام للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على أمن واستقرار مصر، مؤكدا أن سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.
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