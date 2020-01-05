علي جمعة يكشف عن أغلى أنواع الحب.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن كلمة الحب في القرآن "حرفين" وأصل اللغة مبنى على 3 حروف، مما يدل على السرعة في أمر الحب بين الناس لما له من طابع خاص.



وأوضح جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن هناك نوع من أنواع الذوبان والسرعة عندما نعرف اللغة وأحكامها ونتمكن منها ونعيشها سنجد كالسكر والشاي في ذوبانها وفهمها، مضيفا" تعريف الحب عطاء وأغلى أنواع الحب الذي ليس له مبرر حب الأم لولدها.



وأشار إلى أن اللغة العربية هي من عند الله حتي تتعلم البشرية فينطقون وتنطلق الأفكار والمشاعر، منوها إلى أنه لما علمنا الاسلام الحب أكد على ضرورة حب الله قال تعالى "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".. والحب يكون بطاعة الله .



وتابع: إن الله يحب المحسنين شعار ومبدأ أن نفعل ما أمرنا الله به .



