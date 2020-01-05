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محافظات

رفع بدل منطقة بورسعيد الحرة إلى 50 جنيها لأصحاب المعاشات و30 للعاملين بالخدمة

الأحد 05/يناير/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن موافقة المجلس التنفيذي على رفع قيمة البدل النقدى للمنطقة الحرة لأصحاب المعاشات والموظفين المستحقين لها فى بورسعيد، ليصل قيمة البدل لأصحاب المعاشات إلى 50 جنيها شهريًا، و٣٠ جنيها شهريًا للموظفين، على أن يتم صرفها كل ستة أشهر من خلال الكروت الذكية الخاصة بماكينات الصرف الآلى من البنوك.

وأكد محافظ بورسعيد، إنه حريص على توفير كافة أوجه المساعدة للعاملين وأصحاب المعاشات، كلما أتيحت الظروف ولن تتأخر المحافظة عن أى دعم.

الجدير بالذكر أن قيمة إعانة المنطقة الحرة كانت في السابق تتراوح من 7 إلى 15 جنيه لأصحاب المعاشات والموظفين ببورسعيد وتم زيادتها واليوم تم رفعها مرة أخرى.
رفع بدل منطقة بورسعيد الحرة إلى 50 جنيها لأصحاب المعاشات و30 للعاملين بالخدمة
رفع بدل منطقة بورسعيد الحرة إلى 50 جنيها لأصحاب المعاشات و30 للعاملين بالخدمة
رفع بدل منطقة بورسعيد الحرة إلى 50 جنيها لأصحاب المعاشات و30 للعاملين بالخدمة
رفع بدل منطقة بورسعيد الحرة إلى 50 جنيها لأصحاب المعاشات و30 للعاملين بالخدمة
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