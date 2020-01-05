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رياضة

نقل مباراة سموحة ووادي دجلة إلى استاد المكس

الأحد 05/يناير/2020 - 02:21 م
استاد حرس الحدود
استاد حرس الحدود
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عمرو الحلوانى
قرّرت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة سموحة مع وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 12 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، بدلا من إقامتها باستاد الإسكندرية، وذلك بسبب الإصلاحات التي تجرى عليه حاليًا.

وتقام اليوم 3 مباريات في الدوري الممتاز، تجمع كلا من المقاولون العرب ومصر للمقاصة، ويلتقي الزمالك مع طنطا، بينما يواجه الأهلي فريق "إف سي مصر".
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