هموم أهالى الفيوم على مائدة المحافظ ونواب البرلمان.. والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة

التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة

الانتهاء من كوبري السنترال والمقرر الانتهاء منه شهر ٦ من العام الجاري

تطبيق القانون على المخالفين المتعدين على حصص الري المقررة.

مراجعة كافة المشكلات المتعلقة بقطاع الري ونقص المياه فى نهايات الترع

رصف شارع الجمهورية بمدينة أبشواي الذي يخدم كتلة سكنية كبيرة العدد









عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. خلال اللقاء.





عرض النواب عددًا من المشكلات التي يعاني منها المواطنين في مختلف القطاعات، حيث أكد المحافظ على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ووضع الحلول الجذرية لها، وتعظيم المصلحة العامة.





تناول اللقاء ما تم إنجازه من أعمال فى قطاع الطرق، وأعمال الرصف، وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات المطلوبة، وتنفيذ خطوط الغاز، وطريق الخريجين، حيث وجه المحافظ بفصل الحد الخاص بالطريق بعد إنتهاء مديرية المساحة من إعداد الرسومات، وكذا إنهاء كافة الأعمال على الطريق من ري ورصف وأعمال فنية لحماية المجري المائي مع عمل الحد الآمن للطريق،





كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كوبري السنترال والمقرر الانتهاء منه شهر ٦ من العام الجاري.





وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على ضرورة مراجعة كافة المشكلات المتعلقة بقطاع الري، وحلها بالتنسيق مع المهندسين المختصين، مع تطبيق القانون على المخالفين المتعدين على حصص الري المقررة.





وفيما يتعلق بالطريق السياحي على ساحل بحيرة قارون، وجه المحافظ بتشكيل لجنة من مسئولي الطرق والري والوحدات المحلية الواقع فى نطاقها الطريق، لمراجعة الطريق بالكامل وصيانته والارتقاء به.



