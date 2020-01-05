نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان الامتحانات بكليتي الطب والصيدلة

تفقد الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير عملية الامتحانات وأعمال الكنترولات بكليتي الطب والصيدلة، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



جاء ذلك بحضور الدكتورة منى حتة عميد كلية الصيدلة والدكتور خالد الغندقلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاصم العيسوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هالة شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حلمي البنداري مدير مركز تطوير الامتحانات.



وتفقد الدكتور خالد عطا الله لجان الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة بالإضافة إلى تفقد إجراء أعمال الكنترولات والمراجعة والرصد.



كما افتتح البرنامج التدريبي للاختبارات الإلكترونية المنعقدة بكلية الطب، ويشارك فيها كليات القطاع الطبي بالجامعة يومي 5، 6 من شهر يناير الجارى بهدف نشر ثقافة وتدريب أعضاء هيئة التدريس بهذا القطاع على كيفية تطبيق وتفعيل منظومة الاختبار الإلكتروني وذلك تمهيدا لتعميم وتطبيق المنظومة بشكل كامل على هذه الكليات اعتبارا من اختبارات مايو 2020.



