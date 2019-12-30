بعد جنوب الوادى.. جامعة طنطا تمنع دخول الطلاب بسلاسل وبناطيل مقطعة.. شاهد

قال الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة اتخذت قرارا يمنع دخول الطلاب للجامعة بشعر طويل أو بناطيل مقطعة أو سلاسل.



وأضاف الدكتور مجدى سبع، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القرار جاء بعد الفترة الأخيرة التى شهدت انفلاتا أخلاقيا لا يليق بالثقافة المصرية.



وتابع رئيس جامعة طنطا، أن القرار جاء لكي يعيد الطلاب فى الجامعة للهوية المصرية الأصيلة كما كانت فى السابق.



وأوضح الدكتور مجدى سبع، أن المظهر العام لبعض الطلاب لا يتفق نهائيا مع حرم الجامعة ومكانة التعليم الجامعى.



وأشار إلى أن، الجامعات مكان لإعداد المواطن الصالح المتخصص، مضيفا أن الجامعة منوط بها خلق القيم والمبادئ.

