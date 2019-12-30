محافظ الغربية: جامعة طنطا بيت خبرة.. وبناء الإنسان على رأس أولوياتنا

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أثناء حضوره للمرة الأولي اجتماع مجلس جامعة طنطا، اليوم، أنه يضع آمالًا وطموحات كبيرة على جامعة طنطا في دعم كافة الخطط التنموية للمحافظة ، بوصفها منارة تعليمية كبري وبيت خبرة لتقديم الراي والمشورة لقطاعات المحافظة المختلفة، وسيكون هناك تعاون ملحوظ خلال الفترة القادمة.



وأضاف "رحمي" ان هناك خطة استراتيجية قصيرة الأجل وطويلة للنهوض بالمحافظة ، مؤكدا ان بناء الإنسان المصري علي رأس أولويات المحافظة بما في ذلك التعليم والصحة، إلى جانب التنمية البشرية والتحول الرقمي وتنمية البيئة والتنشيط السياحي، بالإضافة

إلى تنمية الموارد داخل المحافظة.



وأعرب الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا في كلمته عن خالص أمنيات جميع العاملين بالجامعة للمحافظ الجديد الدكتور طارق رحمي بالتوفيق والسداد في تنفيذ الخطط المستقبلية وخدمة اهالي الغربية، مؤكدا حرص الجامعة على تعميق التعاون مع المحافظة في الفترة المقبلة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يحقق آمال وطموحات المواطنين .



كما وجه رئيس الجامعة الشكر لرئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر لحضوره مجلس جامعة طنطا لأول مرة ، وأضاف أن التعاون بين جامعة طنطا والأكاديمية سيثري البحث العلمي بمخرجات من شأنها خدمة الجامعة والمواطنين ، مرحبا كذلك بالدكتور ابراهيم فتحي معوض.



وأكد نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا ، أن خدمة مواطنى الغربية وتوفير الخدمات الأساسية لهم تعتبر من أهم أولويات المحافظة ، لافتًا الي ان هناك تغيير جذرى في عديد الملفات، وسيشعر المواطن بتحسن كبير في الأشهر القادمة .



وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن محافظة الغربية نموذج مصغر لمصر، والتي تتسم بالتنوع في شتي القطاعات ، كما تعد رائدة الصناعة في مصر بما تملكه من مقومات ، موضحا أن مردود البحث العلمي في إطار التعاون بين الأكاديمية وجامعة طنطا سيشهد في الفترة المقبلة عديد المخرجات الهادفة الي تلبية احتياجات المواطنين.