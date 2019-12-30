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تعليم

نائب مدير مركز الخدمات المعرفية يشيد بجهود جامعة طنطا في التحول الرقمي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:37 م
نائب مدير مركز الخدمات
نائب مدير مركز الخدمات المعرفية يشيد بجهود جامعة طنطا في الت
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احمد علي
أشاد الدكتور إبراهيم فتحي معوض، نائب مدير مركز الخدمات المعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بجهود جامعة طنطا في التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال حضوره مجلس جامعة طنطا، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

استعرض "معوض" رؤية وزارة التعليم العالي وتوجهها للجامعات الذكية من خلال الخدمات التي يقدمها المركز، خاصة في مجال التعليم الإلكتروني والتدريب علي إعداد المقررات الإلكترونية.
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