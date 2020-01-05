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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: لم يتم منع أى كاتب رأي خلال 2019 من كتابة مقالاته

الأحد 05/يناير/2020 - 04:00 م
رئيس المجلس الاعلى
رئيس المجلس الاعلى للإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم
رصد التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المشاكل التى تحد من وصول الإعلام المصرى إلى درجة الاحترافية ووسائل معالجتها.

وأشار التقرير المقرر إصداره الأسبوع المقبل أن هناك 101 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا حتى ديسمبر 2019 من بينها 44 مليون حساب على فيس بوك، و35 مليون حساب على يوتيوب و22 مليون حساب على تويتر.

وتناول التقرير السنوى أن تقرير حرية الرأى والتعبير احتوى على مؤشرات وفقا للمعايير التى أعدتها لجنة إعداد التقرير.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أنه لم يتم منع كاتب رأى من كتابة مقاله فى جميع الصحف المصرية خلال عام 2019، كما أن عشرات الكتاب المعارضين يكتبون مقالاتهم بشكل دورى ومنتظم فى الصحف الخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية كما أن هناك عشرات من المقالات ذات الآراء المعارضة تنشر يوميا فى الصحف القومية وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بها.

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