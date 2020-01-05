الأعلى للإعلام: واجهنا محاولات تضليل للرأى العام من جانب وسائل عالمية خلال 2019

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من التقرير السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، والذي يشمل دراسة عن حرية الرأي والتعبير ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الاعلام المصرى بالحرية والاستقلالية، وفق معايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير.



وتضمن التقرير السنوى نشاط المجلس فى 2019 والذى انصب على 5 اتجاهات أساسية وهى :



الأول : استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامى بإصدار لائحة المعايير والأكواد التى تمثل القواعد الإعلامية المهنية الملزمة للإعلاميين وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة



ثانيا : مواجهة محاولات تضليل الرأى العام المصرى من جانب وسائل إعلام عالمية ومن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى حيث خاطب المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية كما بدأ التحقيق فى أكاذيب نشرتها رويترز واتخذ اجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف، كما خاطب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة



ثالثا : زيادة الاحترافية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل للصحفيين والإعلاميين



رابعا : التعاون والتنسيق فى مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة



خامسا : إعداد الدراسات والبحوث.