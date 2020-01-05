الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم على نوتنجهام.. وتوتنهام يتعادل مع مدلزبرة في كأس الاتحاد

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي ونوتنجهام ، بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





افتتح كالوم هودسون أودوي التسجيل للبلوز في الدقيقة السادسة، ليضاعف بعدها روز باركلي النتيجة لتشيلسي بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين.





وفي نفس الدور انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي توتنهام هوتسبير ومدلزبرة بالتعادل السلبي، فيما تقدم ويست بروميتش ألبيون على تشارلتون بهدف نظيف.



