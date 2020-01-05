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رياضة

الدوري المصري| عمر السعيد يتقدم للزمالك أمام طنطا.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 05:29 م
عمر السعيد
عمر السعيد
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حسن العمدة
أحرز عمر السعيد الهدف الأول لفريق الزمالك فى شباك طنطا ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 20 عن طريق السعيد بعد تمريرة رائعة من إسلام طارق ويتوغل بها ويسددها علي الفور لتسكن شباك حارس مرمي طنطا .

وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي طنطا لإدراك هدف مبكر.

وأهدر محمد مجدي أونش مهاجم طنطا فرصة محققة بعد عرضية من زميله تصل منطقة الجزاء ليسددها بطريقة غريبة وهو أمام المرمى لتمر فوق العارضة فى الدقيقة 7 .

وأخطأ علي فرج حارس مرمي طنطا بإمساك الكرة خارج منطقة الجزاء لتحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 9 .


وبدء الزمالك التشكيل:
محمد صبحي

عبدالله جمعة- عبد الغني - عبد السلام- أحمد عيد

محمد حسن - يوسف أوباما

إسلام جابر - كريم بامبو - محمد اوناجم

عمر السعيد
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