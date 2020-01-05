الرقابة الإدارية تكشف التفاصيل الكاملة عن سقوط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة.. تصوير لقاءات المتهم مع محاسبين للاتفاق على تخفيض قيمة ضرائب لعملائهم

- الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

- حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين في واقعة الرشوة

التحقيقات:

- رئيس مصلحة الضرائب حصل علي رشوة من محاسبين قانونيين لاستغلال وظيفته

الرقابة الإدارية:

- رئيس مصلحة الضرائب تدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة ضرائب مستحقة على عملائهم من الممولين مقابل الرشوة

- رئيس مصلحة الضرائب حصل على رشاوى مالية وعينيه ادى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات





كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب وأخرين متلبسا بتقاضي رشوة نظير التدخل لتخفيض الضرائب عن بعض العملاء ما يؤدي لإهدار ملايين الجنيهات.



تلقت هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوي مالية وعينيه وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.



بالعرض على المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذى أسفر عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.



وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة المستحقات الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.



وطالبت الهيئة كافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.