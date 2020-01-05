إيران: قاسم سليماني سافر إلى العراق لتنفيذ هذه المهمة

كشف محمود صادفي النائب في البرلمان الإيراني عن العاصمة طهران، سبب زيارة قاسم سليماني إلى العراق ، التي كتبت نهايته بمقتله في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.





وقال صادقي على تويتر إنه بناء على معلومات موثوقة فإن اللواء سليماني سافر إلى بغداد من أجل تهدئة الأوضاع وليس لتفاقمها، بخلاف ما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية.





وتقول الولايات المتحدة إن عملية اغتيال سليماني جاءت لمنع هجمات ضد المصالح الأمريكية كان قد خطط لها.





و ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب كان قد استبعد خيار قتل سليماني، لكنه تراجع عن ذلك وأمر باغتياله بعدما استشاط غضبا من رؤية مشاهد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.





وقال مسئولون بالمخابرات الأمريكية للصحيفة، إن سليماني ذهب إلى العراق في زيارة اعتيادية.





وقال رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أن سليماني كان يحمل رسالة إلى المملكة العربية السعودية.



