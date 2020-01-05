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أخبار العالم

العراق يصفع ترامب: شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

الأحد 05/يناير/2020 - 05:01 م
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
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وكالات
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية، وذلك في أعقاب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وبجانبه أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين الى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية.

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ الشهيد جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وأوضحت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.
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