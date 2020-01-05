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أخبار العالم

السودان تبحث استئناف تصدير المواشي إلى السعودية

الأحد 05/يناير/2020 - 08:24 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان الدكتور علم الدين عبدالله بشر.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإنه جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية.

وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالإنابة المهندس نايف بن غازي الشمري.

وكانت المصادر أكدت لـ"عكاظ" أن الوفد السوداني يبحث عملية استئناف تصدير المواشي للسعودية الذي تم تعليقه (قبل 3 شهور) منذ أكتوبر الماضي 2019، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF)، وفق بيان أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

وجاءت زيارة الوفد بعد ساعات من التقرير النهائي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) الذي أعلنت فيه انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع RVF في السودان، والمؤرخ الأربعاء الماضي 2020/1/2.

يذكر أن حجم استيراد السعودية من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) يصل إلى 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس).
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