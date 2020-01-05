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سيارات

سيارات جاك jac s4 2020 قريبا في مصر .. تفاصيل

الأحد 05/يناير/2020 - 10:02 م
jac s4
jac s4
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اشرف عطية
بعد طرح موديلات 2019 من جاك s3 و جاك s2 ، ينتظر توفر موديل ثالث جديد هو جاك s4 في السوق المصري لأول مرة.

تستعد شركة جاك في مصر لطرح طراز جديد لأول مرة وهو jac s4 للتوسع في موديلات شركة جاك في مصر التي توفر موديلات S2 وS3 2019 في الوقت الحالي، بينما كانت تطرح موديل آخر هو jac s7 في خلال العام الماضي لكنه لم يعد متوفرا في الوقت الحالي.

وستتوفر السيارة jac s4 بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 120 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتطرح السيارة في مصر في ظل توسع الشركة في تقديم السيارات الـSUV في السوق المحلي وزيادة حصتها من المبيعات في مصر. 

وكانت شركة جاك نجحت في الافراج عن 693 سيارة صينية في خلال عام 2019 لتكون بين أكثر الشركات الصينية إفراجا عن السيارات في مصر.
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