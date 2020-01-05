سيارات جاك jac s4 2020 قريبا في مصر .. تفاصيل

بعد طرح موديلات 2019 من جاك s3 و جاك s2 ، ينتظر توفر موديل ثالث جديد هو جاك s4 في السوق المصري لأول مرة.





jac s4

jac s7

jac s4





وكانت شركة جاك نجحت في الافراج عن 693 سيارة صينية في خلال عام 2019 لتكون بين أكثر الشركات الصينية إفراجا عن السيارات في مصر.

تستعد شركة جاك في مصر لطرح طراز جديد لأول مرة وهوللتوسع في موديلات شركة جاك في مصر التي توفر موديلات S2 وS3 2019 في الوقت الحالي، بينما كانت تطرح موديل آخر هوفي خلال العام الماضي لكنه لم يعد متوفرا في الوقت الحالي.وستتوفر السيارةبمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 120 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتطرح السيارة في مصر في ظل توسع الشركة في تقديم السيارات الـSUV في السوق المحلي وزيادة حصتها من المبيعات في مصر.