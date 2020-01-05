شاهد.. تركي آل الشيخ يقلد نطحة زيدان الشهيرة

استضاف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في منزله.
ومازح تركي آل الشيخ زيدان، وذلك بتذكيره إياه بالنطحة الشهيرة ، التي قام بها زيدان تجاه الإيطالي ماترياتزي ، في نهائي كأس العالم 2006، والذي جمع بين فرنسا وإيطاليا، وقام بتقليدها، الأمر الذي أضحك المدير الفني لنادي ريال مدريد.
وأهدي زيدان الـ تيشيرت الخاص به عندما كان لاعبا فى صفوف ريال مدريد لـ تركي آل الشيخ أثناء جلسته معه .
ويتواجد زيدان في السعودية رفقة فريقه ريال مدريد، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والذي يقام على الأراضي السعودية بين فرق برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وفالنسيا.
ومازح تركي آل الشيخ زيدان، وذلك بتذكيره إياه بالنطحة الشهيرة ، التي قام بها زيدان تجاه الإيطالي ماترياتزي ، في نهائي كأس العالم 2006، والذي جمع بين فرنسا وإيطاليا، وقام بتقليدها، الأمر الذي أضحك المدير الفني لنادي ريال مدريد.
وأهدي زيدان الـ تيشيرت الخاص به عندما كان لاعبا فى صفوف ريال مدريد لـ تركي آل الشيخ أثناء جلسته معه .
ويتواجد زيدان في السعودية رفقة فريقه ريال مدريد، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والذي يقام على الأراضي السعودية بين فرق برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وفالنسيا.