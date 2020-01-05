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رياضة

شاهد | زيدان يهدي تركي آل الشيخ تيشيرت ريال مدريد الخاص به

الأحد 05/يناير/2020 - 08:31 م
زيدان وتركي آل الشيخ
زيدان وتركي آل الشيخ
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حسن العمدة
حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على مقابلة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

ونشر نادي ألميريا عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، تواجد تركي آل الشيخ مع زيدان فى إسبانيا.

وأهدي زيدان الـ تيشيرت الخاص به عندما كان لاعبا فى صفوف ريال مدريد لـ تركي آل الشيخ أثناء جلسته معه .

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