وضعها بياخد العقل.. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

أكد مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جيجي لامار، أن وضعها الآن «بياخد العقل» وإنها بخير، مشيرا إلى أن إصابتها طفيفة نتيجة حطام الزجاج بسبب إطلاق النار، بحسب تعبيره.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن كافة أعضاء الأسرة بخير، وأنها أزمة ومرت بسلام، مردفًا: «نحمد ربنا إنها أزمة وعدت، الله يديمكم جميعًا وكل محبيها».





واعتذر مدير أعمال الفنانة اللبنانية، لكافة وسائل الإعلام، وخاصة المحبين بشكل خاص، عن عدم الرد بشكل فوري بسبب الوضع الاستثنائي لتحقيقات الشرطة، متوجهًا بالشكر لمصر لأنها من الغيورين على نانسي وكل فرد بالوطن العربي.





وأعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى محاولة السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.



