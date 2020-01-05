سلمان أبوحمزة: تنظيم مصر لمؤتمر إيجبس للبترول أمر محوري

قال سلمان أبو حمزة، نائب رئيس قطاع فعاليات الطاقة في شركة "دي إم جي إيفنتس"، منظم مؤتمر (إيجبس) التابع لوزارة البترول، إنه مع استمرار تقدم سوق البترول والغاز في مصر وشمال إفريقيا، ما زلنا نتلقى اهتمامًا دوليًا يمكِّن معرض مصر للبترول من أن يظل منصة محورية في توفير تبادل رفيع المستوى للمعرفة، لمناقشة الفرص التجارية في جميع أنحاء المنطقة وتسهيل الشراكات التجارية والتعاون بين أبرز شركات البترول الوطنية والدولية وكافة أصحاب المصلحة بالقطاع.
ويتوسع المعرض هذا العام ليقدم برنامجًا منتظرًا ومحسّنًا يشمل عددا من المؤتمرات الرئيسية بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي، والمؤتمر الفني، وقمة التمويل والاستثمار، ومؤتمر وحفل جوائز المرأة في الطاقة، ومؤتمر وحفل جوائز الصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، والتي تغطي سلسلة القيمة الخاصة بـقطاع البترول والغاز، ويضم المؤتمر الاستراتيجي لـ (إيجبس) 10 جلسات تتناول العديد من الموضوعات البارزة، بما في ذلك تأثير الجيوسياسى، وسياسات التجارة الخارجية على تسعير النفط الخام، والعرض والطلب، وأيضا تأثيرات ديناميكيات القوى الجيوسياسية الجديدة، والتحالفات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى الشراكات التي من المتوقع أن تهيمن على صناعة البترول والغاز في السنوات المقبلة.
ويقام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس) -أكبر مؤتمر ومعرض للبترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط- بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير وحتى يوم الخميس 13 فبراير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، و شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وسيتوج (إيجبس) 2020، سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الاصدارات السابقة من الحدث، حيث من المتوقع أن يجذب الحدث هذا العام اكثر من 30 ألف زائر من أكثر من 60 دولة على مدار 3 أيام للمشاركة في النقاشات، وبناء شراكات والقيام بأعمال تجارية مع المشاركين المحليين والدوليين.
ويتوسع المعرض هذا العام ليقدم برنامجًا منتظرًا ومحسّنًا يشمل عددا من المؤتمرات الرئيسية بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي، والمؤتمر الفني، وقمة التمويل والاستثمار، ومؤتمر وحفل جوائز المرأة في الطاقة، ومؤتمر وحفل جوائز الصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، والتي تغطي سلسلة القيمة الخاصة بـقطاع البترول والغاز، ويضم المؤتمر الاستراتيجي لـ (إيجبس) 10 جلسات تتناول العديد من الموضوعات البارزة، بما في ذلك تأثير الجيوسياسى، وسياسات التجارة الخارجية على تسعير النفط الخام، والعرض والطلب، وأيضا تأثيرات ديناميكيات القوى الجيوسياسية الجديدة، والتحالفات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى الشراكات التي من المتوقع أن تهيمن على صناعة البترول والغاز في السنوات المقبلة.
ويقام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس) -أكبر مؤتمر ومعرض للبترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط- بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير وحتى يوم الخميس 13 فبراير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، و شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وسيتوج (إيجبس) 2020، سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الاصدارات السابقة من الحدث، حيث من المتوقع أن يجذب الحدث هذا العام اكثر من 30 ألف زائر من أكثر من 60 دولة على مدار 3 أيام للمشاركة في النقاشات، وبناء شراكات والقيام بأعمال تجارية مع المشاركين المحليين والدوليين.