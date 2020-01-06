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بعد إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم القضائية.. حقوقيون: خطوة مهمة يجب تعميمها.. ومطالبة بتطبيقها على منظومة التأمين الصحي الجديد

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
  • وليد فاروق: تخفيف الأعباء المالية على ذوي الإعاقة أمر مهم
  • هيثم شرابي: إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم القضائية هدفه تذليل المعوقات لهم

قرر المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بالمجلس، التنبيه على مدراء فروع المحاكم بكافة المحافظات بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة منهم.

وقال الحقوقي وليد فاروق رئيس ‎الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن تخفيف الاعباء الماليه عن ذوي الاعاقه امر مهم وجيد خصوصا في الخدمات التي تقدم لهم

وأكد وليد فاروق في تصريح لـ"صدى البلد " انه يجب ان يكون اعفاءهم من الخدمات الاساسيه كالمواصلات بشكل كامل وان يكون لهم دعم كامل في الحصص التموينيه بشكل واضح وايضا في الخدمات الصحيه موضحا انه يعلم أن ذوي الاعاقه يحصلون علي دعم من وزارة التضامن اذا ما كان لهم عمل كل هذا جيد ومطلوب ومهم لانها جميعا دعم اساسي لاحتياجات اساسيه يحتاجها المعاق طول الوقت

وواضح وليد فاروق بالنسبة لمايخص بالمصروفات القضائيه وغيرها من الاشياء والخدمات الثانويه اعتقد ان هناك اولويه قصوي عوضا عن مصروفات النقاضي ولدينا سؤال مهم هل يعلم المسئولين حجم المعاناه التي تحدث للمعاق للذهاب الي المحكمة هل فكروا كيف يصل في مواصلات غير مؤهله لذوي الاعاقة من ركوبها مما يدفعه لركوب وسائل اخري اكثر غلاءا من اجل الوصول الي المحكمة وهذه اعباء واذا قرر ان يذهب الي المحكمة علي كرسيه المتحرك او احدا يصطحبه فالشارع غير مجهز لسير المعاق ملئ بالاشغالات وغيرها من معوقات اخري سببها عدم التخطيط الجيد للطرق لتسمح بكرور المعاق فقبل ما نفكر في اعفاءهم من المصروفات القضائيه فعليا ان نفكر في كيفية الوصول من الاساس للمحكمة او المدرسه او المستشفي او اي مكان.

وطالب ان يكون الاهتمام باصحاب الهمم اولويه لتسهيل حياتهم وان دائما نعي اهمية تذليل العقبات امامهم بشكل واضح وحقيقي ويستفيد منه المعاق فالجميع يعلم اهتمام القيادة السياسيه بهذا الملف.

و قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن قرار إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الضريبية القضائية يأتي في إطار توجهات الدولة للاهتمام بذوي الاعاقة وتذليل كل المعوقات لهم في اثناء حصولهم على الخدمات .

وطالب شرابي ان ينطبق ذلك على جميع الخدمات الاخري وخاصة ان حالتهم المرضية تستدعي تكاليف علاج باهظة ودائمة . كما طالب أن يتم انشاء مستشفى حكومي لعلاج مرضى التوحد ومتلازمة داون والتخاطب وكل الامراض الوراثية الجسدية والعصبية.

وأوضح أنه يجب أن يكون لهم اشتراك مجاني في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
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وليد فاروق: تخفيف الاعباء المالية على ذوي الإعاقة أمر مهم

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