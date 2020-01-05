الولايات المتحدة ترد على دعوة البرلمان العراقي لسحب القوات الأمريكية

أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا ردت فيه على دعوة البرلمان العراقي القوات الأمريكية إلى الانسحاب.



وقال بيان الخارجية الأمريكية:"نشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي إلى انسحاب القوات الأجنبية".



وأضاف:"واشنطن تحض بقوة القادة العراقيين على أخذ العلاقة الأمنية والاقتصادية بعين الاعتبار، كما تحض لقادة العراقيين على الأخذ بعين الاعتبار وجود التحالف بقيادتها لدحر داعش".



وتابع البيان:"نعتقد أن مواصلة قتال داعش مصلحة مشتركة لواشنطن والعراق".



وجاء تحرك البرلمان العراقي في أعقاب الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي.