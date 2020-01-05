AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة ترد على دعوة البرلمان العراقي لسحب القوات الأمريكية

الأحد 05/يناير/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا ردت فيه على دعوة البرلمان العراقي القوات الأمريكية إلى الانسحاب.

وقال بيان الخارجية الأمريكية:"نشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي إلى انسحاب القوات الأجنبية".

وأضاف:"واشنطن تحض بقوة القادة العراقيين على أخذ العلاقة الأمنية والاقتصادية بعين الاعتبار، كما تحض لقادة العراقيين على الأخذ بعين الاعتبار وجود التحالف بقيادتها لدحر داعش".

وتابع البيان:"نعتقد أن مواصلة قتال داعش مصلحة مشتركة لواشنطن والعراق".

وجاء تحرك البرلمان العراقي في أعقاب الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجسس واجتماعات مشبوهة في السر.. وثائق مسربة تفضح مخطط إيران لتوسيع نفوذها.. قائد فيلق القدس زار بغداد متخفيا لقمع المظاهرات.. تجنيد مسؤولين للتدخل في شؤون العراق.. وتآمر مع الإخوان وتركيا ضد السعودية

المواجهة تشتعل.. التفاصيل الكاملة لهجوم أمريكا على مقرات حزب الله في العراق

أول تعليق من الرئيس العراقي بعد الضربة الأمريكية على مطار بغداد

واشنطن: اغتيال قاسم سليماني "قانوني" ومستعدون لمواجهة التهديدات الإيرانية

وزير الخارجية الأمريكي عن كتائب حزب الله: مجموعة من البلطجية لا مكان لهم

أول تحرك أمريكي ضد العراق.. وحديث مهم لعبد المهدي رئيس الحكومة

ترشيحاتنا

بعد إطلاق النار مع اللص.. زوج نانسي عجرم يشعل السوشيال ميديا

ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يواصل تصدره والزمالك يصعد لـ المركز الثالث

المسمارى: القبض على منفذ العملية الإرهابية فى بنى غازى واعترف بتلقي الأموال.. فيديو

أول فيديو لـ لحظة سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

القصة الكاملة لاقتحام منزل نانسي عجرم .. أول صور وفيديو لمقتل اللص.. والموقف القانونى لزوجها

كشف المستور.. تسجيل صوتي لخيرت الشاطر يفضح فيه عبد المنعم أبو الفتوح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم