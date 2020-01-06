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6 يناير| ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما نصيحة الأبراج لك

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 6 يناير فإن ذلك يعني أنك محدد في أهدافك ولديك روح مثابرة.. أنت أيضا تحتاج دائما للعمل والتحرك بحرية. كما أنك تتحمل مسئولياتك بجلد وجدية.

نصيحة:
هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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