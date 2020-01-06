إرسال معدات عسكرية وتكفل مادي..اتفاق جديد بين أردوغان وحكومة السراج

كشفت مصادر العربية عن وصول عدد من المقاتلين من جنسيات مختلفة إلى العاصمة الليبية طرابلس قادمين من سوريا.



وقالت المصادر إن تركيا سلمت حكومة الوفاق في ليبيا أجهزة رؤية ليلية وكشف عن الألغام والمفرقعات.



فيما أبرمت حكومة الوفاق الليبية اتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل التكفل ماديا بضحايا تركيا في طرابلس.



وأعلنت مصادر إلى فضائية العربية السعودية عن وصول عدد من أعضاء الاستخبارات التركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، تمهيدا لغزو القوات التركية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من أجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز".



جاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.