AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ ميكاب جذاب.. ريم البارودي تتألق بالأسود

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:47 ص
ريم البارودى
ريم البارودى
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت ريم البارودى مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر واعتمدت على ميك اب صاخب، وأكملت إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة.

وتركت ريم شعرها البنى القصير منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية كآيشادو للعيون، والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.

وكانت ريم البارودي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.
بـ ميكاب جذاب.. ريم البارودي تتألق بالأسود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

بـ ملابس لافتة.. نوال الزغبى تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

بـ عباءة ملونة.. نسرين أمين تتألق بإطلالة مختلفة من أسوان

بـ فستان أنيق منفوش .. كارمن سليمان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بـ إطلالة جذابة.. إليسا تتألق في حفل خيرى لدعم مرضى السرطان

بـ الشراشيب والذهبى اللامع.. أروى تظهر بإطلالة جديدة تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح مع الاتحاد الأفريقي

أونش : هدفنا تحقيق الفوز على الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

تهديدات كلامية إيرانية تتواصل.. وترامب يرد: سنضربكم بقوة.. فيديو

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

أردوغان يتطاول على السعودية: لا نقيم وزنا لإدانتها التدخل في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. فيديو