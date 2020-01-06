بـ ميكاب جذاب.. ريم البارودي تتألق بالأسود

نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.



وظهرت ريم البارودى مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر واعتمدت على ميك اب صاخب، وأكملت إطلالتها بارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة.



وتركت ريم شعرها البنى القصير منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية كآيشادو للعيون، والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.



وكانت ريم البارودي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.