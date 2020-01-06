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فن

أجمل بنوتة.. وفاء عامر تهنئ شقيقتها بـ عطل فني

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:40 ص
أيتن عامر مسرحية
أيتن عامر مسرحية عطل فني
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محمد بدران
حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة شقيقتها أيتن عامر بمسرحية "عطل فني"، التى تعرض خلال الايام المقبلة فى الرياض".

ونشرت وفاء بوستر المسرحية، التي تصدرته أيتن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك أجمل بنوتة".

المسرحية تعرض بدءا من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، من بطولة شكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، آيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم شريط 6، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
أجمل بنوتة.. وفاء عامر تهنئ شقيقتها بـ عطل فني
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