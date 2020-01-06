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فن

فيلم Joker يتوج بجائزة أفضل موسيقى تصويرية

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:33 ص
فيلم Joker
فيلم Joker
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شروق ابراهيم
حصد فيلم Joker جائزة افضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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