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أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يعلن نشر قوات بحرية بالشرق الأوسط لحماية سفنه

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبى، اليوم الإثنين، عن حماية سفن بلاده في الشرق الأوسط عبر قوات الدفاع الذاتي، مؤكدا على نشر قوات عسكرية بحرية لحماية سفنه.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام اشتعال الموقف، وذلك في أعقاب قرار البرلمان التركي بشنر قوات في ليبيا، ومقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية في العراق.

وأعلنت مصادر إلى فضائية العربية السعودية عن وصول عدد من أعضاء الاستخبارات التركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، تمهيدا لغزو القوات التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من أجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز".

جاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.

وأكد أردوغان استجابته لدعوة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان بالخيانة العظمى.

وكان البرلمان اللليبي قد أعلن إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان، واتهم كل من شارك بها بالخيانة العظمى.

وقال أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الأربعاء المقبل، حيث سيبحثان القضايا الإقليمية.
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