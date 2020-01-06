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توك شو

لتقوية الكتف.. تمرينات صباحية سريعة قبل الذهاب للعمل.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:36 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهى عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وتقوية عضلات الكتف.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على شاشة "صدى البلد" اليوم، الاثنين: إن هذه التمارين من الممكن ممارستها في مكان واسع أو المنزل ولا تحتاج إلى الذهاب لصالة "الجيم".

وأضاف الكابتن حسام أبو هاشم أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصص للجزء الأسفل من الجسم، وتعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات.

وأوضح خبير اللياقة البدنية أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.
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