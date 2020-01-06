وزيرة التجارة ومحافظ الشرقية يبحثان سبل تطوير المناطق الصناعية

استقبلت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمقر الوزارة لمناقشة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين وتعظيم الإستفادة من المناطق الصناعية حيث تضم المحافظة أربعة من المناطق الصناعية الهامة والضخمة كقلعتي الصناعة بمدينتي العاشر من رمضان والصالحية الجديدة وكذلك المنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية.



وتضمن اللقاء بحث سبل تطوير والإرتقاء بالمناطق الصناعية بالمحافظة وحل مشكلاتها خاصة ما يتعلق بمجال توصيل المرافق للتسهيل وإتاحة فرص الإستثمار الحقيقيه أمام المستثمرين الجادين والإستفادة من الموارد التي تمتلكها المحافظة.



أكدت الوزيرة إن الوزارة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مزيد من التواصل مع كافة المحافظات للتعرف على مشكلاتهم فيما يتعلق بمجال الصناعة لتوفير البيئة والمناخ المناسبين للإستثمار وإزالة كافة المعوقات ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المنشودة ومن ثم الوصول لمعدلات نمو إيجابية في قطاعي الصناعة والتجارة بالمحافظات.



ومن جانبه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه خلال الإجتماع تم إستعراض موقف 19.5 فدان بالمنطقة الصناعية ببلبيس والمقرر إقامة مدينة للإثاث عليها بالإشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك فيما يتعلق بتوصيل المرافق والإنتهاء من التصميم المحدد لها والتي ستحقق طفرة صناعية بالمحافظة وتوفر الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فضلًا عن فتح أفاق إستثمارية غير مسبوقة بالمحافظة



اشار المحافظ أن الإجتماع حمل خطة المحافظة لتطوير المناطق الصناعية لإحداث الإستقرار في السوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة فضلًا عن تشجيع الإستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



أكد المحافظ على الإستعداد الكامل لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو مجتمع الأعمال لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ، مشيرًا إلى ضرورة الإستفادة من الإهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات السوق المحلي.