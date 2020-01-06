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تعليم

عميد هندسة أزهر قنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:36 ص
عميد كلية هندسة الأزهر
عميد كلية هندسة الأزهر بقنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام
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محمد شحتة
تفقد الدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا سير امتحانات نصف العام، واطمأن على توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان وتواجد الأساتذة والمراقبين.

وشدد حسانين، على ضرورة تطبيق كافة الضوابط التي يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في حالات الغش والالتزام بالقواعد العامة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

كما أجرى الدكتور سالم فهمي عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021م

وأشاد فهمي، بالانضباط وحسن سير عملية الامتحانات بالكلية وشدد على ضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب والرد على استفسارات الطلاب حول أسئلة الامتحانات وتوفير الرعاية الطبية باللجان.

وأكد على توفير كافة الأجواء الملائمة  لأداء الطلاب امتحاناتهم، وشدد على ضرورة مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجامعية المتفق عليها، وتطبيق كل الإجراءات القانونية لمنع حالات الغش داخل اللجان لانجاح العملية الامتحانية.
عميد هندسة أزهر قنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام
عميد هندسة أزهر قنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام
عميد هندسة أزهر قنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام
عميد هندسة أزهر قنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام
عميد هندسة أزهر قنا يتفقد لجان امتحانات نصف العام
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