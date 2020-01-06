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حوادث

استنفار أمني بالمنطقة الأثرية قبل مباراة أساطير كرة القدم بسفح الأهرامات

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:44 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تستضيف المنطقة الأثرية بالجيزة اليوم مباراة أساطير كرة القدم من نجوم العالم في سفح الأهرامات بحضور 200 شخص بينهم 40 لاعبا.

وشهدت المنطقة الأثرية حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال اللاعبين والحضور على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الإفريقية.

وتبدأ قوات المنطقة الأثرية استقبال اللاعبين والحضور من مختلف أنحاء العالم وتأمين المباراة؛ حيث قامت القوات بإشراف اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والآثار وبقيادة العقيد أحمد الحسيني، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، إحكام الرقابة على كافة بوابات ومداخل ومخارج المنطقة الأثرية "الأهرامات وأبو الهول"، وتسهيل دخول وخروج الزائرين وتستمر عمليات التأمين قبل بداية المباراة المقرر لها منذ الساعة الثانية ظهرا وحتى انتهائها في قرابة الساعة الرابعة حيث ستقام بمنطقة البانوراما.

تتضمن المباراة حضور 40 لاعبا من أساطير الكرة في العالم إلى مصر بعد إرسال الاتحاد الإفريقي برنامج الزيارة لهم والمقرر تنفيذه خلال الفترة من ٥ حتى ٨ يناير الجاري حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، يعقبها المباراة الاستعراضية ثم التوجه إلى مدينة الغردقة للمشاركة في حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩.

ويضم الفريق الأول عدد من نجوم كرة القدم من العرب وإفريقيا، أبرزهم "حسن شحاتة، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".



أما الفريق الثاني مجموعة من أساطير كرة القدم في العالم، أبرزهم "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي جيتاب، الأخضر بلومي"، وسيشارك معهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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