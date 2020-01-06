صفقة الأهلي الجديدة بعد كهربا.. شوبير يثير الجدل

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية تعاقد النادى الأهلي مع السورى الدولى عمر السومة نجم أهلى جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد حسم ضم محمود كهربا نجم الزمالك.



وآثار أحمد شوبير الجدل عقب صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بعد أن كتب قائلا " هل يكون عمر السومة صفقة الأهلى القادمة " .



ورصد شوبير فى تقرير مطول مشوار النجم الدولى السورى مع عالم الساحرة المستديرة ، والتى يأتى على رأسها حصوله على لقب هداف الدوري السعودى 3 مرات مع فريقه أهلى جدة ، بجانب حصوله على لقب الدوري السعودى وبطل الكأس والسوبر السعودي .



وكانت أنباء عدة انتشرت في الساعات الماضية، بشأن اقتراب الأهلي المصري، من التعاقد مع السومة، والذي طلب الرحيل بعد تعاقد قلعة الراقي، مع الألماني ماركو مارين.



السومة صاحب الـ 30 عاما، يلعب في صفوف النادي الأهلي السعودي، منذ صيف عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، حيث نجح في تسجيل 149 هدفًا خلال 163 مباراة.



ونجح الأهلي فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفضه البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر.





